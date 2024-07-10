المدينة المنوّرة.. جولات ميدانية مكثّفة للتأكّد من سلامة الأغذية بالمنشآت التجارية

كثّفت فرق أمانة منطقة المدينة المنوّرة جولاتها الميدانية للتأكّد من سلامة الأغذية بالمنشآت التجارية خلال الشهر الماضي، حيث أثبتت الفحوصات على 960 عيّنة غذائية، وجود 897 عيّنة صالحة، فيما بيّنت 63 عيّنة غير صالحة.