هيئة النقل تعلن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم توصيل الطلبات

إلى ذلك، كشفت الهيئة أن العمل الحُر سيستمر في باقي المناطق، وستُعلَن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م. مشددة على التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات، وتقييم أثرها على القطاع، وموضحة أن هذه القرارات تأتي في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة المهنية للسائقين، ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، إضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط بفاعلية في هذا القطاع الحيوي.