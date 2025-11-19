"شركة اتحاد الراجحي" توقع اتفاقية مع "الشركة الوطنية للإسكان وذلك بهدف تطوير 1,085 فيلا سكنية

مشروع بساتين الغروب أحد مشاريع شركة اتحاد الراجحي بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، وهو ضمن وجهة الغروب والتي تعد أحدث وجهات الشركة الوطنية للإسكان في المدينة المنورة، وتتضمن وجهة الغروب مرافق تعليمية وصحية وتجارية متكاملة تشمل 16 مرفقًا تعليميًا، و25 مركزًا تجـاريًا، و17 مسجدًا وجامـعًا، و19 حديقة ومرفقـًا صحيًا واحدًا. بالإضافة إلى أنها تضم حديقة الغروب والتي تُعد ثاني أكبر حديقة في المدينة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع.