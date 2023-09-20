على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع وزيرَي الخارجية الإماراتي والأمريكي

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.