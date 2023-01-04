الأحد المقبل افتتاح "إيماجنيشن بارك" أحدث مناطق موسم الرياض

وأعلن موسم الرياض الدخول المجاني يوم السبت المقبل‫ إلى منطقة ونتر وندرلاند، بشرط الحضور بالزي الشتوي غير المتناسق في "يوم خلاقين الشتاء"، وكذلك تخفيض أسعار تذاكر دخول المنطقة لـ35 ريالاً طوال أيام الأسبوع.