محليات
الأحد المقبل افتتاح "إيماجنيشن بارك" أحدث مناطق موسم الرياض
تخفيض أسعار تذاكر دخول المنطقة لـ35 ريالاً طوال أيام الأسبوع
تُفتتح الأحد المقبل فعاليات منطقة "إيماجنيشن بارك"، أحدث مناطق موسم الرياض، التي تقدم تجارب مختلفة لأشهر المسلسلات والأفلام العالمية.
وأعلن موسم الرياض الدخول المجاني يوم السبت المقبل إلى منطقة ونتر وندرلاند، بشرط الحضور بالزي الشتوي غير المتناسق في "يوم خلاقين الشتاء"، وكذلك تخفيض أسعار تذاكر دخول المنطقة لـ35 ريالاً طوال أيام الأسبوع.
كما أعلن الموسم تخفيض سعر تذاكر معرض العطور في الويكند لـ30 ريالاً فقط.