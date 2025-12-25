بن سمار بطل "بيرق الموحد".. ومشتريات تتجاوز 100 مليون في مهرجان الإبل

أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، نتائج شوط "بيرق الموحد" بلون الشعل، اليوم الخميس، حيث حصل حامد بن سعود بن سمار على البيرق والمركز الأول بمنقيته "سمارات"، محققًا اللقب للمرة الثالثة على التوالي.