بن سمار بطل "بيرق الموحد".. ومشتريات تتجاوز 100 مليون في مهرجان الإبل

أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، نتائج شوط "بيرق الموحد" بلون الشعل، اليوم الخميس، حيث حصل حامد بن سعود بن سمار على البيرق والمركز الأول بمنقيته "سمارات"، محققًا اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء بندر بن مشعل الزيادي في المركز الثاني، بينما حل عبدالرحمن العتيبي ثالثًا.
وأعرب "بن سمار" عن فخره بتحقيق البيرق والمحافظة عليه للسنة الثالثة، كاشفًا أن فاتورة المشتريات لهذا العام تجاوزت 100 مليون ريال، لشراء 25 فردية، مؤكدًا أن "سمارات" ستبقى ثابتة في موقعها ضمن المنافسات القادمة.
ووجّه شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - على دعمه اللامحدود للمهرجان، حتى أصبح بمكانة عالمية مرموقة، كما ثمّن مبادرة الشيخ فهد بن حثلين في الوقوف مع أسرة الراحل عايض القحطاني، مشيرًا إلى حضوره المنافسات واستلامه البيرق نيابة عن أبناء الفقيد، وتقديمه واجب العزاء.
في السياق ذاته، تواصل لجان التحكيم صباح اليوم الجمعة تحكيم الإبل الصفر في شوط "شلفا ولي العهد" وشوط "الرؤيا"، على أن تُعلن النتائج مساءً.
من جهة أخرى، شهدت ميادين الصياهد انطلاق منافسات سباقات الهجن، حيث بدأت بأشواط القعدان والحقايق في مراحلها الأولية، وتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى الأشواط النهائية.