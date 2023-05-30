عقب الأمطار.. سكان بأبو عريش يجلبون معدات على حسابهم ليصلوا إلى منازلهم!

يشار إلى أن هناك ثلاث مخططات بمحافظة أبو عريش كانت قد وُزّعت على شكل مِنَح قبل أكثر من عشرين عامًا، تعاني من غياب الخدمات كالأسفلت، ومن بين هذه المخططات "القحمة، وفلس، ومخطط حي الرح"؛ مما دفع سكان تلك المخططات لتقديم شكاوى للجهات المسؤولة -ومنها "نزاهة"- للوقوف عليها.