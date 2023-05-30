عقب الأمطار.. سكان بأبو عريش يجلبون معدات على حسابهم ليصلوا إلى منازلهم!

اشتكى عدد من سكان حي "الرح" بمخطط الأمير محمد بن ناصر شرق محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، من غياب الخدمات عن الحي؛ موضحين أنهم اضطروا إلى جلب مُعَدة على حسابهم الخاص لفتح الطرق لمنازلهم والوصول إليها؛ وذلك بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ مشيرين إلى أن البلدية اكتفت بالطرق الرئيسية فقط.
وبيّن الأهالي أن المخطط؛ رغم أنه معتمد وقريب من المحافظة وقوة جازان والمستشفى العام ومضى عليه سنوات طويلة؛ إلا أنه لا يزال في طي النسيان؛ حيث يستخدم سكانه الصهاريج لجلب الماء، والمدارس غائبة؛ مما يكبدهم معاناة كبيرة وخسائر بشكل يومي؛ مشيرين إلى أنهم تَقدموا بشكاوى للجهات الرسمية بالمحافظة؛ لكن دون جدوى؛ مطالبين بلدية محافظة أبو عريش بسرعة إيصال الخدمات إلى المخطط المنسي ومنها الأسفلت.
يشار إلى أن هناك ثلاث مخططات بمحافظة أبو عريش كانت قد وُزّعت على شكل مِنَح قبل أكثر من عشرين عامًا، تعاني من غياب الخدمات كالأسفلت، ومن بين هذه المخططات "القحمة، وفلس، ومخطط حي الرح"؛ مما دفع سكان تلك المخططات لتقديم شكاوى للجهات المسؤولة -ومنها "نزاهة"- للوقوف عليها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت مبادرة لتطوير مخططات المنح، تهدف إلى تنفيذ 3.295 مخططًا على مستوى السعودية بإجمالي 2.300.000 قطعة أرض، وإيصال كامل الخدمات لها؛ وذلك اتباعًا لقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 1431هـ.
وتستهدف المبادرة جميع شرائح وفئات المجتمع في جميع مناطق السعودية، وتسهم في تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن عن طريق توفير الخدمات، وتنفيذ البنية التحتية لمخططات المنح؛ حيث سيكون الأثر المتوقع من المبادرة: (توفير البنية التحتية وكامل الخدمات، وتنفيذ المخططات لأراضي المنح)، ومخرجاتُ المبادرة هي مخططات لأراضي المنح مسفلتة ومكتملة البنية التحتية.
وكان أمر ملكيّ قد صدر قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين منها.