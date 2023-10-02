فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مستشفيي أوكيا التخصصي وسادار في بنغلاديش

وتجول الفريق في أقسام المستشفيين, واطلع على ما قُدم لهما من المملكة عبر المركز من دعم حيوي شمل المستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكداً استمرار شراكة مركز الملك سلمان للإغاثة مع المستشفى الماليزي ومستشفى منطقة سادار من أجل تقديم العلاج المناسب للمرضى.