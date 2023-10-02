فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مستشفيي أوكيا التخصصي وسادار في بنغلاديش

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بقيادة مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي بزيارة تفقدية لمستشفى أوكيا التخصصي ومستشفى منطقة سادار في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وتجول الفريق في أقسام المستشفيين, واطلع على ما قُدم لهما من المملكة عبر المركز من دعم حيوي شمل المستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكداً استمرار شراكة مركز الملك سلمان للإغاثة مع المستشفى الماليزي ومستشفى منطقة سادار من أجل تقديم العلاج المناسب للمرضى.
يذكر أن المملكة قدمت دعمًا للاجئين الروهينجا في بنغلاديش ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية بأكثر من 43 مشروعًا بقيمة 186 مليون دولار أمريكي في المجالات المتعلقة بالاستجابة للإغاثة الطارئة والتعليم والمأوى والصحة.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز لدعم اللاجئين الروهينجا وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف بلدان اللجوء.