"عروس البحر الأحمر".. أشكال متنوعة من المتعة والترفيه تستقطب الزوار

وجهّزت أمانة محافظة جدة المتنزهات بمضامير للمشي في أماكن عديدة ومتنوعة في الحدائق العامة متوزِّعة في أرجاء المدينة، إضافةً لعددٍ من المواقع الحيوية التي توفر مرافق خدمية أخرى مثل: المطاعم، والمقاهي، مع الأخذ بعين الاعتبار تهيئة أماكن مخصصة للجلسات الخارجية التي تميزت بجماليات وأشكال مختلفة تنوَّعت ما بين النوافير التفاعلية وحدائق الزهور بجمال مختلف الألوان، وتهدف في مضمونها إلى إضفاء أجواء ماتعة لجذب الزوار.