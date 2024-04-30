"المدني" تدعو إلى عدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه أثناء الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه.