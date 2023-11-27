رتال توقع مع "جبين" عقد تطوير 897 وحدة سكنية في الجبيل الصناعية بقيمة تقديرية تبلغ مليار و200 مليون ريال

وقال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، إن المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدفها الشركة، ويعكس حرصها على المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المملكة، من خلال توفير وحدات سكنية عالية الجودة للموظفين العاملين في المنطقة الصناعية.