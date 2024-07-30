محافظة الخبر تُحقق اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية

وأشار "الجبير" إلى أن هذا الاعتماد يعزز مكانة الخبر الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والصحية؛ لافتًا إلى الانطباع الإيجابي لدى وفد منظمة الصحة العالمية خلال فترة التقييم، والاطلاع على عدد من النماذج والأمثلة التي يحتذى بها في تقييم أي مدينة صحية.