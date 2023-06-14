عضو الشورى "مدخلي" حول نظام المعاملات المدنية: يرفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية

وأضاف "مدخلي": يعزز نظام المعاملات المدنية في الوقت نفسه من أدوات حفظ الحقوق والمعاملات اليومية بين الأفراد -على سبيل المثال لا الحصر- الأحكام المتعلقة بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وصور الملكية وأحكامها؛ فضلًا عن دور النظام المؤمل في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والتنمية الشاملة من خلال توفير الضمانات الكافية لتشجيع الاستثمار في السعودية، كما يؤكد في الوقت نفسه حرص والتزام القيادة الرشيدة -أدام الله عزها- بكل ما من شأنه تطوير منظومة البيئة التشريعية واستحداث الأنظمة التي تشهدها المملكة بمتابعة من سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ودعم كريم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لرفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.