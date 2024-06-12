جراحة ناجحة لحاجّ سوري تعرض لقطع في وتر القدم أثناء دفع والدته بالكرسي المتحرك

وروى الحاج السوري "فايز الحمود" تفاصيل واقعة تَعَرُّضه لإصابة في قدمه خلال الطواف؛ لافتًا إلى أن الفريق الطبي تعامَلَ بكفاءة شديدة حتى تحسنت حالته.