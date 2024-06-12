جراحة ناجحة لحاجّ سوري تعرض لقطع في وتر القدم أثناء دفع والدته بالكرسي المتحرك

تَمكن مستشفى الملك فيصل بمكة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لحاج سوري تَعرض للإصابة بقطع وتر قدمه أثناء الطواف، أثناء دفع والدته بالكرسي المتحرك.
وروى الحاج السوري "فايز الحمود" تفاصيل واقعة تَعَرُّضه لإصابة في قدمه خلال الطواف؛ لافتًا إلى أن الفريق الطبي تعامَلَ بكفاءة شديدة حتى تحسنت حالته.
وأضاف أن الكادر الطبي والممرضين جميعهم تعاملوا معه بامتياز، موجهًا شكره للمملكة وقيادتها على الجهود التنظيمية والطبية والإسعافية الكبيرة.
وطمأن "الحمود" أهله في سوريا على وضعه الصحي؛ مؤكدًا أنه بحالة جيدة ويستطيع بعون الله استكمال المناسك.