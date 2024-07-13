"ارتقاء جدة" تُطلق أحدث مشاريعها العقارية: مخطط زهرة ذهبان المتكامل

وأوضح عبدالهادي بن خضر الزهراني، رئيس مجلس إدارة شركة ارتقاء جدة العقارية، في بيان صدر عن مكتبه أمس السبت، أن المشروع يتربع على مساحة إجمالية قدرها 50000م2، موزعة على عدد 52 قطعة، ويحاط بأربعة شوارع رئيسية للمخطط، عرضها 52م، 30م، 25م، 16م، بنظام بناء فلل سكنية من دورين.