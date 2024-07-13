"ارتقاء جدة" تُطلق أحدث مشاريعها العقارية: مخطط زهرة ذهبان المتكامل

أعلنت شركة ارتقاء جدة العقارية أمس إطلاق البيع في أحدث مشاريعها العمرانية (مخطط زهرة ذهبان المتميز)، رقم 626/ ج / س، وهو أحدث مخططات الضاحية الشمالية لمحافظة جـدة، في موقع متميز، وعلى أرض مستوية صالحة للبناء.
وأوضح عبدالهادي بن خضر الزهراني، رئيس مجلس إدارة شركة ارتقاء جدة العقارية، في بيان صدر عن مكتبه أمس السبت، أن المشروع يتربع على مساحة إجمالية قدرها 50000م2، موزعة على عدد 52 قطعة، ويحاط بأربعة شوارع رئيسية للمخطط، عرضها 52م، 30م، 25م، 16م، بنظام بناء فلل سكنية من دورين.
كما يتميز المشروع بكونه أحدث المخططات المطوَّرة وفقًا للاشتراطات الفنية عالية الجودة؛ إذ يُعدُّ وجهة سكنية مكتملة الخدمات؛ فهو مخدوم ببنية تحتية متكاملة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، وأيضًا شبكة ألياف بصرية، ومضخات الدفاع المدني وتصريف مياه السيول.. وتكسو شوارعه طبقة أسفلتية مصممة ومُنفَّذة على أعلى مستويات التخطيط العمراني للأحياء، مع رصف الطرق كافة، وتزويدها بالإنارة، وبه حديقة مميزة وألعاب للأطفال، ومسجد؛ وذلك بهدف توفير أعلى مستويات جودة الحياة للمُلاك والمستثمرين فيه، وبأسعار في متناول الجميع.
وأضاف عبدالهادي بن خضر الزهراني في بيانه بأن مدينة جدة شهدت في الآونة الأخيرة نهضة تطويرية شاملة، تُعدُّ الأكبر في تاريخها، وذلك عبر إزالة الأحياء العشوائية، وإعادة تنظيمها. وكذلك عبر مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين، إضافة إلى مشاريع ترفيهية ضخمة في الشمال الغربي للمدينة.
وأضاف بأن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تتجه إلى الضواحي السكنية التي تتميز بقربها من المـدن الرئيـسية، وبُعدها عن الاكتظاظ السكاني وازدحام الطرق، وأيضًا الأسعار المناسبة للجميع لغرض تملك الأرض أو السكن؛ إذ إن الأسعار اليوم تُعـدُّ باهظة في قلب المدن الرئيسية كمدينة جدة.
ويتميز مخطط زهرة ذهبان بأنه أحدث مخططات الضاحية الشمالية لمحافظة جدة ذات الموقع الجميل والهادئ، وبأرض مستوية صالحة للبناء.