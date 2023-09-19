"الخريف" يزور جامعة بكين ويطّلع على فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالجامعة

والتقى الخريف المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأثنى على الجهود التي يبذلها القائمون عليها، خاصةً في تعليم اللغة العربية وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الصديقين، كما التقى في المكتبة عددًا من الطلاب الصينيين الدارسين للغة العربية.