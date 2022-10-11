الهدر مستمر.. شاهد تواصل تسرب المياه بشارع القادسية بـ"شرائع مكة"!

أصبح من المعتاد مشاهدة المياه وهي تجوب شارع القادسية بالشرائع، ولا يكاد يخلو الشارع من آثار للمياه التي كوّنت لها أخدودًا في طريقها من موقع التسريب إلى شارع الخدمة ومنه إلى الرئيسي وللمسار المعاكس.