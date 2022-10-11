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الهدر مستمر.. شاهد تواصل تسرب المياه بشارع القادسية بـ"شرائع مكة"!

تجمعات في مسارات ثلاث وإلى مئات الأمتار قرب مسجد حليمة السعدية
الهدر مستمر.. شاهد تواصل تسرب المياه بشارع القادسية بـ"شرائع مكة"!
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

أصبح من المعتاد مشاهدة المياه وهي تجوب شارع القادسية بالشرائع، ولا يكاد يخلو الشارع من آثار للمياه التي كوّنت لها أخدودًا في طريقها من موقع التسريب إلى شارع الخدمة ومنه إلى الرئيسي وللمسار المعاكس.

وثّقت "سبق" ذلك الهدر الذي انطلق مع ساعات الصباح الباكر في مخطط 2، وكوّن تجمعًا للمياه في الموقع وفي مسارات الشارع الثلاثة لمئات الأمتار بالقرب من مسجد حليمة السعدية.

يُذكر أن الموقع عبارة عن بئر ارتوازية، وتشهد هدرًا للمياه بشكل أسبوعي، وتناولته "سبق" في أكثر من 4 تقارير خلال مدة قليلة؛ كان آخرها قبل 4 أيام بعنوان: "كلاكيت ثاني مرة.. المياه تتسرب بمخطط 2 بـ(شرائع مكة) والكارثة كامنة!".

شرائع مكة
تسرب المياه
شارع القادسية

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