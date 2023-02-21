الرئيس التنفيذي لـ "سابك": "يوم التأسيس".. إرث حاضر لمستقبل زاهر

وأردف الرئيس التنفيذي لشركة "سابك": استحضار حكاية التأسيس هو جزءٌ لا يتجزأ من حاضرنا المشرف ورؤيتنا الطموحة، وهذا ما جسّده حرص خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، على أن يكون "يوم التأسيس" حاضراً في ذاكرة الشعب السعودي، وهو يعيش عهداً زاهراً قوامه هوية ثقافية أصيلة، وانتماء وطني راسخ، في وجود مقومات سياسية واجتماعية وحضارية، لها سماتها الخاصة التي صنعت أثرها في أبناء هذه الأرض الطيبة.