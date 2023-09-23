أهمّ شواهد العاصمة.. سارية العلم بمبنى الإفتاء تتوشّح الأخضر احتفاءً بيوم الوطن

يشار إلى أن سارية علم المملكة بمقرّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تُعَدُّ أهمَّ الشواهد في العاصمة الرياض، وثاني أكبر وأعلى علم فيها، وتمّت صناعة السارية من مادة الحديد الصلب، ويبلغ ارتفاعها "٦٠" مترًا، وهي ذات شكل مخروطي يبلغ قطرها في الأسفل مترين، ويتناقص تدريجيًّا حتى يصل إلى "60" سنتيمترًا في القمة، وتحمل السارية العَلَم الذي يبلغ طوله "18" مترًا وعرضه "12" مترًا.