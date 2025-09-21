ضبط 10 متورطين و60 كجم حشيش و60 كجم قات و41 ألف قرص خلال عمليات أمنية متزامنة

تواصل الجهات الأمنية دورها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات عبر عمليات ميدانية متزامنة أسفرت عن ضبط متورطين ومصادرة كميات من المواد المخدرة والأقراص الخاضعة للتنظيم الطبي، مع استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين وإحالة القضايا لجهات الاختصاص.
ففي منطقة عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(41,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي المنطقة الشرقية قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطنَين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقِفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.