شاهد.. هيئة تطوير المدينة المنورة تضع اللمسات النهائية لمشروع متحف وبستان الصافية

تعكف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتكامل مع كل الشركاء على وضع اللمسات النهائية لمشروع متحف وبستان الصافية الذي جرى إنشاؤه على مساحة 4.419 مترًا مربعًا بالمنطقة المركزية جنوبي المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
ويحتوي المشروع على الحديقة الثقافية ومنطقة العرض المتحفي والمناطق المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية؛ ليكون متجانسًا في مضمونه المعماري مع الهوية البصرية للمدينة المنورة، ونموذجًا مميزًا في تصاميم البناء من حيث تكوينات المبنى الرئيس للمشروع وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية ليشكل بيئة جاذبة للزوار.
كما يتضمن المشروع عروضًا متحفية رقمية متنوعة من خلال توظيف الإمكانات السمعية والبصرية؛ لخلق بيئة سياحية جاذبة تُضاف إلى سلسلة المعالم الثقافية التي تقدم الخدمات الترفيهية والثقافية للسكان والزوار في المدينة المنورة.
ويأتي المشروع الجديد ضمن سعي هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتكامل مع كل الشركاء؛ لإثراء وتعميق التجربة المعرفية والثقافية لزوار وضيوف المنطقة من خلال تهيئة المواقع السياحية والثقافية والأثرية وتوفير خدمات استثنائية موجهة لزوار المدينة المنورة تعكس الصورة الحضارية المشرّفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.