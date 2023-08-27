شاهد.. هيئة تطوير المدينة المنورة تضع اللمسات النهائية لمشروع متحف وبستان الصافية

ويحتوي المشروع على الحديقة الثقافية ومنطقة العرض المتحفي والمناطق المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية؛ ليكون متجانسًا في مضمونه المعماري مع الهوية البصرية للمدينة المنورة، ونموذجًا مميزًا في تصاميم البناء من حيث تكوينات المبنى الرئيس للمشروع وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية ليشكل بيئة جاذبة للزوار.