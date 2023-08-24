نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في حوار "بريكس بلس وأفريقيا"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا)، تحت شعار: شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ.