الحقيل يتفقد عدداً من المشاريع البلدية والسكنية.. ويفتتح مركز العمليات المتنقل بالمنطقة الشرقية

تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع البلدية والسكنية في المنطقة الشرقية، للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التنموية التي تُشرف عليها الوزارة، وذلك بحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.