الهوية والتخدير والخطر.. "معايير السلامة في العمليات الجراحية" توضحها "الصحة"

أوضحت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض- معايير السلامة في العمليات الجراحية للممارسين الصحيين.
وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": قبل البدء بتخدير المريض، على الممارس الصحي "التأكد من هوية المريض وموافقته على الإجراء الجراحي وموضعه، والتحقق من جهاز وأدوية التخدير، وتوصيل جهاز قياس التأكسح النبضي بجسم المريض والتأكد من عمله".
وعن التساؤلات اللازمة بشأن المريض، بيّنت أنها تتمركز في "هل يعاني من حساسية معروفة؟ هل يواجه صعوبة في التنفس أو خطر حدوث الاستنشاق؟ ماذا عن خطر فقدان الدم بكمية أكبر من ٥٠٠ مليلتر للبالغين (۷) مليلترات/كغم للأطفال)؟".
وتابعت مبينة أن من أبرز الإجراءات الواجبة قبل إجراء البضع الجراحي "التأكد من أن جميع أعضاء الفريق قدّموا أنفسهم وذكروا أسماءهم وأدوارهم، وتأكيد اسم المريض والإجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي، ومعرفة ما إذا كان المريض قد تناول مضادًا حيويًّا وقائيًّا خلال الدقائق الستين السابقة".
وعن الخطوات الضرورية قبل مغادرة المريض غرفة العمليات؛ يجب "تأكيد اسم الإجراء الجراحي، واكتمال عدد الأدوات والشاش الجراحي والإبر، وتوسيم العينات، وفحص المعدات للتأكد من خلوها من أي مشاكل أو حل تلك المشاكل حال وجودها".