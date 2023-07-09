الهوية والتخدير والخطر.. "معايير السلامة في العمليات الجراحية" توضحها "الصحة"

وتابعت مبينة أن من أبرز الإجراءات الواجبة قبل إجراء البضع الجراحي "التأكد من أن جميع أعضاء الفريق قدّموا أنفسهم وذكروا أسماءهم وأدوارهم، وتأكيد اسم المريض والإجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي، ومعرفة ما إذا كان المريض قد تناول مضادًا حيويًّا وقائيًّا خلال الدقائق الستين السابقة".