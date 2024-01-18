"تقني مكة": فتح باب القبول لدبلومات الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلومات وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، أن مواعيد التسجيل ستكون اعتبارًا من الأحد القادم التاسع وحتى الثاني عشر من رجب الحالي.