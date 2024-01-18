"تقني مكة": فتح باب القبول لدبلومات الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلومات وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية

أعلنت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فتحَ باب القبول الإلكتروني لدبلومات الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلومات وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي" للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1444/ 1445هـ.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، أن مواعيد التسجيل ستكون اعتبارًا من الأحد القادم التاسع وحتى الثاني عشر من رجب الحالي.
وأكّد أن إجراءات القبول النهائية ستتمّ وفق شروط القبول وآلية التقديم عبر بوابة "قبولي" على الرابط.