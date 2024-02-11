الدفعة 75.. "حساب المواطن" يودع 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة فبراير المكتملة طلباتهم

وكان برنامج حساب المواطن قد أطلق مؤخرًا تحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج؛ وذلك بهدف تسهيل تجربة المستفيد، وقد شَمِلَ التطوير على البوابة الإلكترونية إضافة العديد من الخدمات من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر؛ فيما شَمِلَ تحديث التطبيق عددًا من الخدمات المتكاملة؛ من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.