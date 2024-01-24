الدفايات في الشتاء.. هنا 8 نصائح مهمة للوقاية

وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الوقاية من مخاطر الدفايات تشمل إطفاءها عند الخروج من المكان أو عند النوم، والانتباه من استخدامها بشكل دائم؛ نظراً لخطورة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون منها، وعدم وضع الدفاية جوار الماء أو منطقة رطبة، وترك الأبواب والنوافذ مفتوحة حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون.