الدفايات في الشتاء.. هنا 8 نصائح مهمة للوقاية

حذّر تجمُّع القصيم الصحي من مخاطر الدفايات في فصل الشتاء.
وأوضح التجمُّع أن هناك 8 نصائح مهمة للوقاية من حريق الدفايات تتمثل في "التأكد من سلامة وتحمُّل الأسلاك، وتجنب وضع أسلاك الدفاية تحت السجاد والموكيت، وعدم ترك الدفاية بالقرب من الأطفال، والحرص على تهوية المكان المراد تدفئته".
وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الوقاية من مخاطر الدفايات تشمل إطفاءها عند الخروج من المكان أو عند النوم، والانتباه من استخدامها بشكل دائم؛ نظراً لخطورة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون منها، وعدم وضع الدفاية جوار الماء أو منطقة رطبة، وترك الأبواب والنوافذ مفتوحة حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون.