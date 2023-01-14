تدخل طبي ناجح بـ"دله النخيل" لمريض سبعيني مصاب بهشاشة عظام في العمود الفقري

تمكّن فريق طبي بمستشفى دله النخيل، من إجراء عملية ناجحة لمريض سبعيني مصاب بهشاشة عظام في العمود الفقري، حيث تبين عقب إجراء التشخيص والفحوصات اللازمة أن المريض مصاب بكسر في الفقرة الخامسة.
وعلى الفور قام الفريق الطبي بإجراء عملية (Vertebroplasty) للمريض، التي تعرف برأب العمود الفقري التي تنتج عن كسور الفقرات الظهرية، بسبب هشاشة العظم، أو انتشار ورم به.
أجرى الفريق العملية دون تدخل جراحي، حيث قام بإحداث شق بسيط في موضع الكسر في الفقرة الخامسة في العمود الفقري للمريض، لإدخال إبرة عبارة عن مسبار، لتصل لقلب العظمة المهشمة، حيث تم بعدها حقن مادة الأسمنت الطبي، داخل العظمة، وهذا الإجراء يؤدي عادة إلى التئام العظمة المهشمة في زمن وجيز جدًا.
وأوضح الدكتور نزار نقشبندي استشاري علاج الألم بالإرشاد الإشعاعي، أن الأسمنت الطبي الذي تم به حقن الفقرة المهشمة لدى المريض السبعيني، عبارة عن حقن حماية، وهي بلورات صغيرة، تتم عن طريق إرشاد منظار الأشعة (مسبار)، حجمها نحو 3 إلى 4 سنتيمترات مكعبة من الأسمنت، وأن ميزتها لا تتطلب إجراء عملية جراحية، أو تداخلية، حيث تمت العملية بكل دقة، ليتمكن بعدها المريض من المشي ومغادرة المستشفى في نفس يوم إجراء العملية، وذلك دون الحاجة إلى إجراء تأهيل.
وأشار الدكتور نزار نقشبندي؛ إلى أن الإجراء تم في غرفة العمليات، وتحت تعقيم شديد وهو متوافر في كافة مستشفيات دله، تحسبا لحدوث أي مضاعفات، كالتهاب، أو نزيف من الشريان، أو الوريد، وهي مضاعفات محتملة الحدوث، لذلك تم الإجراء تحت منظار الأشعة، لتفادي الشرايين والأوردة، والشلل، أو ضعف العضلات، والتي تحدث بنسبة واحد في المليون، إذا ما حدث تسرب للأسمنت الطبي إلى الحبل الشوكي للمريض.
وأكّد أن مثل هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى استشاريين وأخصائيين مؤهلين تأهيلًا كاملًا وعلى أعلى مستوى، ومدربين في أفضل المراكز الطبية، داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الكوادر موجودة في جميع مستشفيات دله.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى دله النخيل، حقق إنجازًا جديدًا وفريدًا، بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، حيث حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، شهادة مركز التميز في جراحة السمنة، شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، وشهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.