تدخل طبي ناجح بـ"دله النخيل" لمريض سبعيني مصاب بهشاشة عظام في العمود الفقري

وأوضح الدكتور نزار نقشبندي استشاري علاج الألم بالإرشاد الإشعاعي، أن الأسمنت الطبي الذي تم به حقن الفقرة المهشمة لدى المريض السبعيني، عبارة عن حقن حماية، وهي بلورات صغيرة، تتم عن طريق إرشاد منظار الأشعة (مسبار)، حجمها نحو 3 إلى 4 سنتيمترات مكعبة من الأسمنت، وأن ميزتها لا تتطلب إجراء عملية جراحية، أو تداخلية، حيث تمت العملية بكل دقة، ليتمكن بعدها المريض من المشي ومغادرة المستشفى في نفس يوم إجراء العملية، وذلك دون الحاجة إلى إجراء تأهيل.