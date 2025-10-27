للحفاظ على التوازن البيئي.. أمير القصيم يطلق موسم التشجير لعام 2025

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، اليوم، موسم التشجير لعام 2025م، وذلك ضمن مبادرات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تنمية الغطاء النباتي وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.