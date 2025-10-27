للحفاظ على التوازن البيئي.. أمير القصيم يطلق موسم التشجير لعام 2025

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، اليوم، موسم التشجير لعام 2025م، وذلك ضمن مبادرات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تنمية الغطاء النباتي وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ونوّه أمير القصيم بما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– من دعم واهتمام للمشروعات البيئية ومبادرات التشجير التي تسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن منطقة القصيم تُعد من المناطق السباقة في تنفيذ البرامج البيئية عبر مبادرة "أرض القصيم الخضراء"، التي أثمرت عن زراعة أكثر من سبعة ملايين شتلة في مختلف محافظات المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لنهج وطني طموح يهدف إلى تعزيز التوازن البيئي والحد من التصحر، مشيدًا بدور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وجهود فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في تنفيذ المبادرات الميدانية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومشاركة المتطوعين والمهتمين بالبيئة.