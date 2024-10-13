تكامل القابضة تشارك في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات في دبي

هذا ويقام معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات في دبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، ويعد من أكبر المعارض التقنية على مستوى العالم، وتشارك فيه أكثر من 180 دولة، وما يزيد عن 6,500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 400 جهة حكومية، مما يوفر فرصة استثنائية للتفاعل مع أبرز قادة القطاع واستكشاف الاتجاهات الجديدة في مجالات التكنولوجيا.