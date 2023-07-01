حاكم عجمان وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

هنَّأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1444هـ.
وثمَّن في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.
كما هنَّأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي؛ ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي؛ نائب حاكم عجمان، في برقيتيْن مماثلتيْن، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج.