حاكم عجمان وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

كما هنَّأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي؛ ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي؛ نائب حاكم عجمان، في برقيتيْن مماثلتيْن، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج.