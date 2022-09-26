مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم منتدى المعلم في مسقط

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الاثنين، منتدى المعلم الخليجي في مسقط، برعاية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الدكتورة مديحة الشيبانية.
وقدّم المنتدى عددًا من المسابقات والمبادرات في مجالات قيم التسامح وقبول الآخر، وتقويم التعلُّم الإلكتروني، وتطوير النماذج التطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة، بالإضافة إلى برامج المدارس الصديقة للمكتب، وعدد من أوراق العمل المتعلقة بملامح التغيرات التربوية المطلوبة للمستقبل والفاقد التعليمي.
ورفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، في ختام المنتدى، الشكر إلى قادة دول مجلس التعاون على رعايتِهم للتعليم واهتمامهم بالمعلّم بصفته المكون الأساس للعملية التعليمية.
كما شكر وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان على استضافة المنتدى وتكريم الوزيرة للمدارس والمعلمين والطلاب الفائزين في مسابقاته ومبادراته.
وأكد "العاصمي" في ختام كلمته، أن البرامج المتنوعة والمتعددة التي نفذها المكتب لتطوير أداء المعلمين في الدول الأعضاء قد نالت تقدير الهيئات والمؤسسات والمنظمات التربوية والفكرية التي يتعاونُ معها المكتب، وتأسيسًا على ذلك فقد تم اختيار المكتب ضمن اللجنة التوجيهية للفريق الدولي المعنيّ بالمعلمين في منظمة الأممِ المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".