مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم منتدى المعلم في مسقط

وقدّم المنتدى عددًا من المسابقات والمبادرات في مجالات قيم التسامح وقبول الآخر، وتقويم التعلُّم الإلكتروني، وتطوير النماذج التطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة، بالإضافة إلى برامج المدارس الصديقة للمكتب، وعدد من أوراق العمل المتعلقة بملامح التغيرات التربوية المطلوبة للمستقبل والفاقد التعليمي.