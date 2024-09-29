تختصر الوقت وتقلل الجهد.. خدمات "الأحوال المتنقلة" في 36 موقعاً بالمملكة

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للنساء، في الثانوية الرابعة والمتوسطة السابعة، ويوم الإثنين في متوسطة الحادي عشر بمحافظة الرس، ومدرسة الثانوية الأولى بالخبراء، وللرجال في ابتدائية علي بن أبي طالب ومتوسطة النسائي ببريدة، ويوم الثلاثاء في ابتدائية عمر بن سليم ومتوسطة عبدالله بن مسعود ببريدة، وللنساء في المتوسطة الثالثة بمحافظة البكيرية والثانوية الأولى بمحافظة الرس، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية المناهل بمحافظة البكيرية ومدارس الفكر التربوية بمحافظة الرس، وللرجال في ابتدائية العلاء بن زياد ومتوسطة بلاط الشهداء ببريدة، ويوم الخميس في ابتدائية عقبة بن عامر ومتوسطة البصر ببريدة وللنساء في المتوسطة الرابعة في البكيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.