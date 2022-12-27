وزير الثقافة يزور "تراثية شقراء" ويتجول في قصورها ومبانيها القديمة

ويرجع تشييد قصر العيسى إلى عام 1309هـ، وتم بناؤه على يد بنائين مهرة، لهم خبرة في هذا المجال، وذلك بإشراف من صاحب القصر أحد تجار وأعيان شقراء، الشيخ سعود بن محمد بن عيسى -رحمه الله-، الذي حرص على سعة مجلسه، وارتفاع سقفه، وإحكام بنائه.