الشبيلي يستعرض تجارب المملكة المهنية في مؤتمر المراجعة الداخلية الوطني باليابان

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين اليوم، في المؤتمر الوطني للمراجعة الداخلية باليابان، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون المهني المشترك بين الهيئة ونظيراتها من المعاهد الدولية والإقليمية، وتأكيد أهمية دور المملكة في قيادة التغيير والريادة المهنية على مستوى العالم؛ لاستعراض التجارب المهنية الناجحة للمملكة في الجانب الرقابي والحوكمة والشفافية والالتزام.
وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي -خلال مشاركته بصفته متحدثًا رئيسًا في المؤتمر-, ضرورة تفعيل التعاون الدولي في تطوير المهنة، مبينًا أن المملكة تُولي المراجعة الداخلية اهتمامًا كبيرًا كونها أحد أبرز أدوات التقدّم والازدهار, وعلى إثرها يتم تحسين جودة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الرقابة والحوكمة والالتزام.
ونوَّه بما قدمته الهيئة من مبادرات مثل: مبادرة "من الرياض نحو العالم"، التي أسهمت بشكل كبير في تبادل الخبرات، وبناء شبكات مهنية شملت الصين، وروسيا، وأستراليا، وسويسرا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية, وهذا ما انعكس على تطوير أساليب تطبيق المراجعة الداخلية بما يتماشى مع المستجدات التقنية الحديثة.
وشدد الشبيلي على أهمية البرامج والشراكات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية وهو ما تقوم به الهيئة حاليًا من شراكات مميزة مع جامعة هارفارد الأمريكية, وجامعة كامبردج البريطانية، التي أثمرت عن تخريج أكثر من (200) قائدٍ مهني في برنامج "قيادة المراجعة الداخلية"، و(45) خريجًا في برنامج "الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام" (GRC).
وأشار إلى أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا لتطوير المهنة من خلال تعزيز جودة المراجعة الداخلية، ورفع كفاءة الممارسين، وبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، مؤكدًا أن الرؤية المشتركة هي بناء "مهنة مراجعة بلا حدود" ترتكز على المعرفة والتعاون والابتكار.