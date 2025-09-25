الشبيلي يستعرض تجارب المملكة المهنية في مؤتمر المراجعة الداخلية الوطني باليابان

وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي -خلال مشاركته بصفته متحدثًا رئيسًا في المؤتمر-, ضرورة تفعيل التعاون الدولي في تطوير المهنة، مبينًا أن المملكة تُولي المراجعة الداخلية اهتمامًا كبيرًا كونها أحد أبرز أدوات التقدّم والازدهار, وعلى إثرها يتم تحسين جودة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الرقابة والحوكمة والالتزام.