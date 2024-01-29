هنا خطوات إعادة تقديم الطلب للتابعين في "حساب المواطن"

وأوضح، عبر منصة "إكس"، أنه بعد تسجيل الدخول للموقع سيتم نقل المستخدم للصفحة الرئيسية والمتضمنة ملخصًا لآخر أهلية تمت دراستها، وسيتم عرض التابعين غير المؤهلين.