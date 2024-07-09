لليوم الثاني على التوالي.. عوالق ترابية تغطي سماء الباحة وتحد من مدى الرؤية

وتشمل الحالة: (الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.