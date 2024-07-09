لليوم الثاني على التوالي.. عوالق ترابية تغطي سماء الباحة وتحد من مدى الرؤية

عادت العوالق الترابية لليوم الثاني على التوالي لتغطي سماء منطقة الباحة مع ساعات الصباح الباكر لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أغلب محافظاتها.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه إلى أن منطقة الباحة ستشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية.
وتشمل الحالة: (الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
يُذكر أن أجواء منطقة الباحة شهدت عوالق ترابية أعقبها أمطار متوسطة إلى غزيرة بعد عصر أمس، شملت: (القرى، والمندق، والأطاولة، وبيدة).