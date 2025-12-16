طراز OMODA C7 يتحول إلى أجمل مركبة وينطلق على طرق المملكة العربية السعودية

وبالاستناد إلى هذا التوجّه الاستراتيجي، أظهرت أومودا وجايكو نموًا قويًا في السوق الأوروبي خلال عام 2025، لتصبح أسرع علامة سيارات نموًا في المنطقة. وفي مجال مركبات الطاقة الجديدة، وبالاعتماد على تقنية SHS (السوبر هجين) الرائدة عالميًا، ركّزت أومودا وجايكو على مفهوم NEV الهجين بعناصر أداء فائق، ومدى طويل، وكفاءة عالية، وسلامة متقدمة، لتقديم حلول طاقة جديدة فعّالة للمستخدمين حول العالم، مع التقدّم بثبات نحو هدف أن تصبح "العلامة الأولى عالميًا في المركبات الهجينة". واللافت أنه إلى جانب النجاحات المستمرة في القطاعات الأساسية للسيارات، وسّعت أومودا وجايكو نطاق ابتكاراتها التقنية لتشمل مجال التكنولوجيا الذكية؛ إذ أصبح روبوت AiMOGA، الذي تم تطويره بالشراكة مع فريق AiMOGA، نموذجًا تطبيقيًا بارزًا في مسار التحول الذكي لشركات صناعة السيارات، ما يوسّع حدود القيمة التي تقدمها العلامة.