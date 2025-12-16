طراز OMODA C7 يتحول إلى أجمل مركبة وينطلق على طرق المملكة العربية السعودية

تتحول المملكة العربية السعودية، المدينة المستقبلية التي تتمدّد بين الكثبان الرملية وناطحات السحاب، إلى مركزٍ لثورة الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط. ففي معرض الرياض للسيارات 2025 (أكبر معرض سيارات شامل يمتد لخمسة أيام في الشرق الأوسط ويُنظَّم من قِبل اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في السعودية). ظهرت OMODA C7، أجمل مركبة، لأول مرة. وباعتباره المعرض الأهم للطاقة الجديدة في المنطقة، استقطب معرض الرياض للسيارات علاماتٍ عالمية في صناعة السيارات، وشركات تكنولوجيا، وفرق خدمات ما بعد البيع، وعشرات الآلاف من المستهلكين، ليشهدوا معًا المرحلة التالية من ابتكارات التنقّل.
في ديسمبر، وعلى مسرح كان محط أنظار الجميع، سجّلت OMODA C7 أول ظهور لها في سوق الشرق الأوسط. ومع إضاءة قاعة العرض، لفتت C7 الأنظار بتصميمها القادم من المستقبل الذي بدا كحزمة ضوء قوية تشقّ ليل الصحراء، لتصبح فورًا محور الاهتمام في الحدث. وتجمّع حولها الشباب في السعودية، والعائلات، وعشّاق التكنولوجيا، حيث لبّت C7 بوضوح تطلعاتهم نحو مركبات "أكثر ذكاءً، وأكثر جرأة في التصميم، وأكثر راحة". وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تتسارع خطواتها نحو تبنّي الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، لا يمثّل وصول C7 مجرد إطلاق منتج، بل عرضًا لنمط حياة جديد.
بفضل تصميمها الرائد وجمالياتها القادمة من المستقبل، فازت OMODA C7 من فئة سيارات الكروس أوفر SUV بنسخة NEO بالجائزة الذهبية لـ French Design Award 2025. ويؤكد هذا التكريم، الصادر عن واحدة من أكثر هيئات التحكيم تأثيرًا في عالم التصميم، أن أسلوب C7 ومفهومها وتجربة استخدامها قد بلغت أعلى المعايير العالمية. وعلى منصة الرياض، لاقت هذه "القوة الجمالية" صدىً أعمق لدى سوق الشرق الأوسط.
وعند الدخول إلى مقصورة C7، تسترعي الانتباه فورًا شاشة فائقة الوضوح بقياس 15.6 بوصة، بواجهة استخدام بسيطة واستجابة سريعة. ويتيح نظام التصوير بزاوية 540 درجة للسائقين المناورة بسهولة، سواء في أزقة الرياض القديمة، أو مواقف الشاطئ الخارجية، أو وسط المدينة المضيء. وإلى جانب التقنيات البصرية، يقوم نظام الروائح الذكي بضبط شدّة العطر تلقائيًا وفق درجة حرارة المقصورة، ليمنح أنفاسًا منعشة ومريحة في مناخ السعودية الجاف والحار. أما مقعد الراكب الأمامي الفاخر (Queen Passenger Seat) فيمكنه تفعيل وضع الدرجة الأولى بلمسة واحدة، ليحظى أفراد العائلة أو الأصدقاء بأقصى درجات الراحة خلال الرحلات الطويلة على الطرق السريعة الحارة.
كما تم تحسين أداء C7 ليتناسب مع مناخ وطرق الشرق الأوسط. إذ يولّد عزم دوران يبلغ 515 نيوتن. متر وقوة 330 حصانًا، ما يوفّر تسارعًا قويًا وقدرة سلسة على التجاوز في طرق المدن السريعة أو صعود المنحدرات في المناطق الصحراوية. ويضمن معدل كفاءة الوقود الممتاز 16.95 كم/لتر التنقّل اليومي داخل المدينة والرحلات الطويلة بسهولة لمسافة تصل إلى 950 كيلومترًا، أي ما يقارب المسافة بين مدينتين رئيسيتين. كما توفّر سبع وسائد هوائية مستوى حماية عالٍ للعائلات في السعودية ، بينما يضمن نظام ADAS للمساعدة على القيادة ونظام إلغاء الضوضاء النشط الثبات والهدوء سواء على الطرق السريعة، أو الطرق الرملية والمليئة بالحصى، أو في الازدحام داخل المدن.
ومن المقرر إطلاق نسختي C7 SHS (السوبر هجين) و C7 ICE في الوقت نفسه خلال يناير 2026. ومن خلال هذه الاستراتيجية ثنائية الطاقة، تسعى أومودا إلى تمكين المستخدمين في السعودية باختلاف عادات القيادة وتوفّر مصادر الطاقة من العثور على نسخة C7 المثالية لهم.
لضمان دخولها الفعلي إلى المنازل السعودية وأن تصبح "خيارًا موثوقًا طويل الأمد" للمستخدمين، أنشأت أومودا وجايكو نظامًا متكاملًا ومستدامًا لخدمات ما بعد البيع في سوق الشرق الأوسط. فعلى صعيد الضمانات، تقدّم أومودا ضمانات رائدة بمعايير عالية في القطاع، تشمل: ضمان المركبة لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، وضمان المحرك لمدة 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر، وضمان نظام الكهرباء الثلاثي لنسخ SHS الهجينة لمدة 10 سنوات أو 160,000 كيلومتر. وسواء للمستخدمين الذين يتنقّلون يوميًا داخل الرياض أو للعائلات التي تسافر بين مكة والمدينة، تضمن هذه الالتزامات تجربة امتلاك طويلة الأمد دون قلق.
إضافةً إلى ذلك، عملت العلامة على توطين سلسلة الإمداد، حيث أنشأت مستودعًا مركزيًا في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 12,000 متر مربع، ومستودعًا محليًا في الدمام بمساحة 2,000 متر مربع يضم أكثر من 2,000 نوع من قطع الغيار لتلبية احتياجات الصيانة بسرعة. وهذا يعني أن مالكي المركبات في السعودية، سواء في الرياض أو الدمام، يمكنهم الحصول على الخدمات اللازمة في أقصر وقت ممكن. كما أصبحت خدمات ما بعد البيع، من مواقف السيارات والصيانة إلى الإصلاحات أكثر موثوقية وشفافية.
وفي يوليو، احتلت الشركة الأم لأمودا وجايكو المرتبة 233 ضمن قائمة Fortune Global 500 لعام 2025، مع تجاوز الصادرات التراكمية 5 ملايين وحدة، محققة إنجاز "الخمسمائة المزدوجة"، ما يمثّل انجازًا كبيرا في توسعنا العالمي. وتتخذ أومودا وجايكو من رؤية "المشاركة في ابتكار حياة جميلة مع الشباب" شعارًا لها؛ حيث تركّز أومودا على بناء "العلامة الرائدة عالميًا في فئة الكروس أوفر"، بينما تلتزم جايكو بفلسفة "من الكلاسيكية… إلى ما بعد الكلاسيكية" وتسعى إلى بناء علامة عالمية راقية للطرق الوعرة عبر مسارين متكاملين لتعزيز التنافسية المتمايزة.
وبالاستناد إلى هذا التوجّه الاستراتيجي، أظهرت أومودا وجايكو نموًا قويًا في السوق الأوروبي خلال عام 2025، لتصبح أسرع علامة سيارات نموًا في المنطقة. وفي مجال مركبات الطاقة الجديدة، وبالاعتماد على تقنية SHS (السوبر هجين) الرائدة عالميًا، ركّزت أومودا وجايكو على مفهوم NEV الهجين بعناصر أداء فائق، ومدى طويل، وكفاءة عالية، وسلامة متقدمة، لتقديم حلول طاقة جديدة فعّالة للمستخدمين حول العالم، مع التقدّم بثبات نحو هدف أن تصبح "العلامة الأولى عالميًا في المركبات الهجينة". واللافت أنه إلى جانب النجاحات المستمرة في القطاعات الأساسية للسيارات، وسّعت أومودا وجايكو نطاق ابتكاراتها التقنية لتشمل مجال التكنولوجيا الذكية؛ إذ أصبح روبوت AiMOGA، الذي تم تطويره بالشراكة مع فريق AiMOGA، نموذجًا تطبيقيًا بارزًا في مسار التحول الذكي لشركات صناعة السيارات، ما يوسّع حدود القيمة التي تقدمها العلامة.
