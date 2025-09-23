نيابةً عن خادم الحرمين ..الإبراهيم يشارك غدًا في القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام بنيويورك

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن، والمنعقدة ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وذلك يوم غد الأربعاء في مدينة نيويورك.