"المسند": اليوم الخميس يشهد تعامد الشمس فوق نجران.. وهو الأول في 2024

وقال: ستواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان (يمر ما بين #مكة و #المدينة) في 21 يونو عندها يبدأ فصل #الصيف، ثم تعود مرة أخرى لتتعامد على نجران للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 3 #أغسطس تقريباً، بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط #الاستواء في 23 #سبتمبر.