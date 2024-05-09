"المسند": اليوم الخميس يشهد تعامد الشمس فوق نجران.. وهو الأول في 2024

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن اليوم 9 مايو يشهد تعامد الشمس فوق نجران، حيث ينعدم الظل هناك، علماً أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024.
وقال: ستواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان (يمر ما بين #مكة و #المدينة) في 21 يونو عندها يبدأ فصل #الصيف، ثم تعود مرة أخرى لتتعامد على نجران للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 3 #أغسطس تقريباً، بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط #الاستواء في 23 #سبتمبر.
وأضاف "المسند": ستصل إلى أقصى نقطة لها جنوباً حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل #الشتاء.. وهكذا دواليك.