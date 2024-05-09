محليات

"المسند": اليوم الخميس يشهد تعامد الشمس فوق نجران.. وهو الأول في 2024

تواصل زحفها الظاهري للشمال حتى تتعامد على مدار السرطان في 21 يونيو
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن اليوم 9 مايو يشهد تعامد الشمس فوق نجران، حيث ينعدم الظل هناك، علماً أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024.

وقال: ستواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان (يمر ما بين #مكة و #المدينة) في 21 يونو عندها يبدأ فصل #الصيف، ثم تعود مرة أخرى لتتعامد على نجران للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 3 #أغسطس تقريباً، بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط #الاستواء في 23 #سبتمبر.

وأضاف "المسند": ستصل إلى أقصى نقطة لها جنوباً حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل #الشتاء.. وهكذا دواليك.

نجران
عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ

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