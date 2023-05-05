"السديس": الحوكمة تعزز تجويد مخرجات خدمات قاصدي بيت الله الحرام

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية دور الحوكمة في تجويد مخرجات خدمات قاصدي المسجد الحرام، وأثر العمل المؤسسي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتجويد منظومة العمل الميداني وتقديم خدمات متميزة، وسط بيئة تعبدية تراعي أعلى معايير الجودة الخدمية العالمية.