حلّق على ارتفاع 1400م بالمدينة المنوّرة.. شاهد أول عربي يطير مع الببغاء ومغامرته الفريدة
حلّق الشاب السعودي علي الخضير؛ وهو مهتم بتربية الببغاوات والطيور الناطقة ومتخصّص في مجال الطيران الحر، مع طائره كثالث إنسان على مستوى العالم، وأول عربي يطير مع الببغاء.
واعتبر "الخضير"؛ وهو عضو في جمعية رحمة للرفق بالحيوان في حديثه لـ"سبق"، أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي جاء مميزاً بنسخته الثانية وملبياً لاحتياجات هواة تربية الحيوانات الأليفة.
وعن تربية الببغاء والطيور الناطقة، كشف أنها مكلّفة مادياً لأن لديها احتياجات كثيرة واهتماماً خاصاً، مشيراً في هذا الصدد إلي أن أغلى ببغاء في العالم قد تتجاوز قيمته 90 ألف ريال.
وعن فكرة الطيران مع الببغاء بالبراشوت، أوضح "الخضير" أنها كانت مستوحاة من أول شخص في العالم قام بذلك وهو برازيلي، مشيراً إلى أنه تعلّم منه وتلقى تدريباً عبارة كورسات ودورات أون لاين من البرازيل، بعدها قام بتنفيذ الفكرة في السعودية بالمدينة المنوّرة في منطقة تسمح بطيران البراشوت دون محرّك وكان الببغاء يطير إلى جواره من ارتفاع 1400 متر.
على صعيد متصل، قال مدير تنظيم معرض الطب البيطري والحيوانات الاليفة السعودي في نسخته الثانية عمار الزعيتر لـ"سبق"، إن المعرض الذي انطلق أمس الإثنين يفتح أبوابه للزوار من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم غد الأربعاء؛ بمشاركة أكثر من 150 جهة محلية ودولية من 16 دولة مختلفة متخصصة في قطاع الطب البيطري والحيوانات الأليفة تشمل عيادات بيطرية وشركات متخصصة في أغذية الحيوانات الأليفة ومتاجر بيع مستلزماتها وفنادق ومراكز تجميل خاصه بها ومصنعي اللقاحات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان.
ويشهد المعرض عدداً من الفعاليات المتنوعة كمسابقة "أليفي في حياتي"، وركن الببغاوات الناطقة وركن آخر لسيارة خدمات عناية متنقلة للحيوانات الاليفة، كما يحتوي المعرض على جدارية رائعة تعنى بأثر تربية الإنسان للحيوان الاليف ترسمها مجموعة من الفنانين التشكيليين، ويتضمن المعرض عدداً من ورش العمل التوعوية واللقاءات المفتوحة والمحاضرات المختصة بمجال الطب البيطري والحيوانات الاليفة يقدمها مختصون بالمجال.
يُذكر أن حجم سوق رعاية الحيوانات الاليفة في المملكة العربية السعودية بلغ ما يقارب ٤ مليارات و٥٠٠ مليون ريال سعودي؛ حيث يشكل طعام الحيوانات الاليفة الجزء الأكبر منه بنسبة ٦٤% وذلك وفقاً لإحصائيات عالمية للسوق السعودي في هذا المجال.