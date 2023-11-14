حلّق على ارتفاع 1400م بالمدينة المنوّرة.. شاهد أول عربي يطير مع الببغاء ومغامرته الفريدة

وعن فكرة الطيران مع الببغاء بالبراشوت، أوضح "الخضير" أنها كانت مستوحاة من أول شخص في العالم قام بذلك وهو برازيلي، مشيراً إلى أنه تعلّم منه وتلقى تدريباً عبارة كورسات ودورات أون لاين من البرازيل، بعدها قام بتنفيذ الفكرة في السعودية بالمدينة المنوّرة في منطقة تسمح بطيران البراشوت دون محرّك وكان الببغاء يطير إلى جواره من ارتفاع 1400 متر.