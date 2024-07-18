غياب الرقابة وسيطرة العمالة يزيد من مشكلات النظافة في "سوق الأسماك" بجدة

وأبدى عدد من المتسوقين في حديثهم لـ"سبق" استياءهم من الأمر وخوفهم من تداعيات عدم النظافة، وطالبوا من يرغب في شراء أسماك بالتأكد بنفسه من جودتها بسبب غياب الرقابة، وجددوا مطالباتهم للجهات المعنية بسرعة التحرك لإنقاذ السوق.