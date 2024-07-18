غياب الرقابة وسيطرة العمالة يزيد من مشكلات النظافة في "سوق الأسماك" بجدة

يعاني سوق الأسماك المركزي بجدة من مشكلة بيئية بسبب سيطرة العمالة الوافدة التي تفتقر لأدنى مقومات المهنية وما يشهده السوق من تدنٍّ في مستوى النظافة.
ومع هيمنة وافدين على البيع والشراء في السوق في ظل غياب السعودة وإغلاق المطعم الذي كان يتوسط السوق والمنطقة التي يتم فيها تقشير الأسماك وتنظيفها، أصبحت البسطات مكاناً للبيع والتقشير دون غسل الأسماك.
وطالب المتسوقون الجهات المعنية بإغلاق السوق حتى يتم ترتيبه أو المسارعة في الحد من تفاقم تدني مستوى النظافة وإيقاف انبعاث الروائح الكريهة جراء عدم حفظ الأسماك بطريقة جيدة.
وأبدى عدد من المتسوقين في حديثهم لـ"سبق" استياءهم من الأمر وخوفهم من تداعيات عدم النظافة، وطالبوا من يرغب في شراء أسماك بالتأكد بنفسه من جودتها بسبب غياب الرقابة، وجددوا مطالباتهم للجهات المعنية بسرعة التحرك لإنقاذ السوق.