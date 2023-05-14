نائب سفير المملكة لدى السودان يستعرض مع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة خطةَ الاستجابة العاجلة

وجرى خلال اللقاء استعراضُ آلية عمل المركز في خطة الاستجابة العاجلة للشعب السوداني، جراء الأحداث الراهنة، وكمية المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومناقشة أساليب نقل المواد الإغاثية من مطار بورتسودان إلى مستودعات الشريك المنفذ وخطة توزيع المساعدات لولاية بورتسودان وولاية الجزيرة، التي تشهد نزوحًا كبيرًا من العاصمة الخرطوم.