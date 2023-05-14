نائب سفير المملكة لدى السودان يستعرض مع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة خطةَ الاستجابة العاجلة

التقى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، رأفت بن أحمد شرف، أمس الأول؛ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ آلية عمل المركز في خطة الاستجابة العاجلة للشعب السوداني، جراء الأحداث الراهنة، وكمية المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومناقشة أساليب نقل المواد الإغاثية من مطار بورتسودان إلى مستودعات الشريك المنفذ وخطة توزيع المساعدات لولاية بورتسودان وولاية الجزيرة، التي تشهد نزوحًا كبيرًا من العاصمة الخرطوم.
وأشاد نائب السفير بجهود المركز وآلية العمل المقترحة لدعم النازحين والمتضررين في السودان الشقيق.
من جهة أخرى زار فريق المركز المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة الاتحادية السودانية؛ للوقوف على جاهزيتها لتسلم المستلزمات الطبية، واتضح للفريق مناسبتها، وتم توقيع محضر تسليم المساعدات الطبية مع ممثل وزارة الصحة.