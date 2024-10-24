"شتانا حكاية" في الرياض تستضيف أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط

تشهد العاصمة السعودية الرياض استمرار العروض المميزة التي يقيمها "سيرك فونتانا" -أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط- وذلك ضمن فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024 التي انطلقت مطلع أكتوبر تحت شعار "شتانا حكاية" للترحيب بالسياح والزوار من المملكة والعالم.
ويعد "سيرك فونتانا" إضافة بارزة إلى تقويم "شتاء السعودية 2024" حيث يوفر تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والإثارة والفنون المائية. ويقدم سيرك فونتانا أيضًا مجموعة من العروض التي تشمل الألعاب والرقصات البهلوانية المذهلة والعروض السحرية التي تأسر الحضور والزوار من الأفراد والعائلات.
يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .
وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية