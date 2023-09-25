الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان العنب والرمان بالطائف برعاية سعود بن نهار

ينطلق يوم الأربعاء المقبل، مهرجان العنب والرمان تحت محافظ الطائف، برعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود، بفعاليات متنوعة بحديقة الحكير بالسداد.
ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن عرضًا لمحاصيل العنب والرمان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب الوزارة بالطائف.
من جهته أكد مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.
وثمّنوا حرص واهتمام محافظ الطائف بتنمية القطاع الزراعي، ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان عنب ورمان الطائف.