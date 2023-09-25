الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان العنب والرمان بالطائف برعاية سعود بن نهار

ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن عرضًا لمحاصيل العنب والرمان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.