رحلة عمرها 50 عامًا تحكي انطلاق "ينبع الصناعية" نحو النموّ والازدهار بمصانعها ومنشآتها

وفي عام 1409هـ أصبح الأمير عبد الله بن فيصل العبدالله آل سعود، أمينًا عامًّا، ثم نائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للهيئة الملكية، ثم أصبح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيسًا للهيئة. وقد تعاقب على الهيئة الملكية بينبع 14 رئيسًا؛ كان أولهم المهندس سامي بن أحمد موصلي من العام 1396هـ، فيما يتولّى الرئاسة التنفيذية للهيئة حاليًّا المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، الذي عُيِّن رئيسًا تنفيذيًّا في العام 1444هـ.