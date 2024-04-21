مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في إقليم خيبربختون خوا بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفادت منها 350 أسرة من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشدّ برودة والمتضررة من الفيضانات.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
من ناحية أخرى قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ159 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 79 حالة، وعيادة الطوارئ 49 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 28 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 85 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 149 فردًا.