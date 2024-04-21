مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في إقليم خيبربختون خوا بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفادت منها 350 أسرة من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشدّ برودة والمتضررة من الفيضانات.