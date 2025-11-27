مركز الملك سلمان للإغاثة يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء (200) وحدة سكنية للمتضررين من الفيضانات في مدينة كسمايو بالصومال

وعبّر وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث عن شكره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لبلاده، مؤكدًا أن المشروع يُعد الأول من نوعه في الصومال لما يوفره من حل إسكان مستدام للأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن الفيضانات الأخيرة تطلّبت تدخلات عاجلة لتحسين أوضاع مئات الأسر المتضررة.