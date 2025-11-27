مركز الملك سلمان للإغاثة يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء (200) وحدة سكنية للمتضررين من الفيضانات في مدينة كسمايو بالصومال

وضع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول حجر الأساس لمشروع إنشاء (200) وحدة سكنية للمتضررين من الفيضانات في منطقة لوجلو شمال مدينة كسمايو بإقليم جوبا لاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بإقليم جوبا لاند عبدالرحمن عبدي، وعدد من المسؤولين، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يزيد حمود.
وسيُجرى خلال المشروع بناء (200) وحدة سكنية للأسر المتضررة من الفيضانات التي فقدت المأوى في منطقة لوجلو، إضافة إلى توفير مرافق صحية وتعليمية، وإنشاء البنية التحتية الأساسية للمياه والطرق للمستفيدين، وإقامة أعمال التشجير داخل موقع المشروع لتعزيز الجانب البيئي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الأكثر احتياجًا بالصومال.
وعبّر وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث عن شكره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لبلاده، مؤكدًا أن المشروع يُعد الأول من نوعه في الصومال لما يوفره من حل إسكان مستدام للأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن الفيضانات الأخيرة تطلّبت تدخلات عاجلة لتحسين أوضاع مئات الأسر المتضررة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الصومالي الشقيق، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.