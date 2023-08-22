في الليلة الثامنة.. بيع صقور من كندا والنمسا وبريطانيا على منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

أقامت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) مساء اليوم الليلة الثامنة للمزاد على ثلاثة صقور من مزارع دولية مختلفة.
جاءت البداية مع فرخ جير بيور من مزرعة (RUH الكندية)، التي تسجل أول حضور لها في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومنطقة الخليج. وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 15 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال. بعدها عرض فرخ شاهين من مزرعة (HP النمساوية)، وبيع بمبلغ 30 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع فرخ قرموشة من مزرعة (UK البريطانية)، وبيع بمبلغ 25 ألف ريال.
ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتجري المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي الصقور المعروضة قبيل إقامة مزاد كل ليلة.
ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يوميًّا حتى الجمعة المقبل، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء.
ويمثل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور، وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، كما أنه داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.