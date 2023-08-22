في الليلة الثامنة.. بيع صقور من كندا والنمسا وبريطانيا على منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

جاءت البداية مع فرخ جير بيور من مزرعة (RUH الكندية)، التي تسجل أول حضور لها في منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومنطقة الخليج. وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 15 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال. بعدها عرض فرخ شاهين من مزرعة (HP النمساوية)، وبيع بمبلغ 30 ألف ريال.